Берінчик: Бачу себе серйозним штрихом десь в Міністерстві спорту

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Денис Берінчик після завершення кар'єри готовий піде в політику.
Про це заявив сам боксер.
"Сильно стежу за політикою, чому б і ні. Із задоволенням піду, але тільки коли закінчу кар'єру.
Бачу себе функціональним, серйозним штрихом десь у Міністерстві спорту.
Я буду охороняти спорт, здоровий спосіб життя, а не п***іти [базікати] та н***я [нічого] не робити", - зазначив Берінчик.
Нагадаємо, 21 березня 32-річний Денис Берінчик (15-0, 9 КО) захистив титул WBO International у легкій вазі, нокаутувавши 36-річного чилійця Хосе Санчеса (18-2, 7 КО).