Берінчик: Бачу себе серйозним штрихом десь в Міністерстві спорту

Український боксер Денис Берінчик після завершення кар'єри готовий піде в політику.

Про це заявив сам боксер.

"Сильно стежу за політикою, чому б і ні. Із задоволенням піду, але тільки коли закінчу кар'єру.

Бачу себе функціональним, серйозним штрихом десь у Міністерстві спорту.

Я буду охороняти спорт, здоровий спосіб життя, а не п***іти [базікати] та н***я [нічого] не робити", - зазначив Берінчик.