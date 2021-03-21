Берінчик переміг Санчеса у бою за титул Інтернаціонального чемпіона WBO

Українець захистив титул Інтернаціонального чемпіона

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Денис Берінчик у поєдинку за титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі переміг чемпіона WBO Latino Хосе Санчеса.

Українець переміг чилійця - за явної переваги арбітр у третьому раунді зупинив поєдинок. Берінчик здобув 15-ту перемогу на профі-рингу.

Поєдинок відбувся у рамках вечору боксу в ТРЦ Термінал (Бровари).

Нагадаємо, в останньому бої Берінчик технічним нокаутом переміг румуна Сіміона та став третім у рейтингу WBO. 36-річний суперник українця є чинним чемпіоном WBO Latino.