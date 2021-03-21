 Берінчик переміг Санчеса у бою за титул Інтернаціонального чемпіона WBO | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Берінчик переміг Санчеса у бою за титул Інтернаціонального чемпіона WBO
Сьогодні 22:04 564
Берінчик - Санчес: Як це було
Сьогодні 22:00 7205
Колос переміг Зорю у 19 турі УПЛ
Сьогодні 21:24 2099 1
Франція – Україна: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 21:00 668
Берінчик - Санчес: онлайн-трансляція бою за титул WBO International. LIVE
Сьогодні 20:40 6311
Українець Рейзлін виграв Кубок світу
Сьогодні 20:37 345
Динамо розгромило Рух у 19 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 4771 1
Шахтар сенсаційно програв Львову у 19 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 2408
Підручний фінішував 27-им у масстарті на Кубку світу
Сьогодні 18:52 382
Збірна України впевнено перемогла Ізраїль у матчі відбору на ЧС-2021
Сьогодні 18:08 945
Блоги
Самые ожидаемые футбольные события 2021-го года
Самые ожидаемые футбольные события 2021-го года Дима Копий
Сьогодні 19:07 222
Маліновський забив гол та віддав асист в Серії А
Маліновський забив гол та віддав асист в Серії А Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:51 848
Карпати забили два божевільних голи в Другій лізі, але поступилися Ниві
Карпати забили два божевільних голи в Другій лізі, але поступилися Ниві Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:25 1124 2
Одержимість, яка переросла в чемпіонство. Як Сенна став найкращим у світі
Одержимість, яка переросла в чемпіонство. Як Сенна став найкращим у світі Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:51 448
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 41-й день народження
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 41-й день народження Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:40 3839
Божевільна гармата. У Португалії голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів
Божевільна гармата. У Португалії голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:59 1728
Допоможи мені бути сильним – Тайсон опублікував молитву після переведення в дубль
Допоможи мені бути сильним – Тайсон опублікував молитву після переведення в дубль Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:15 628
Відео дня! Голкіпер Севільї розстріляв ворота суперника на останніх секундах матчу
Відео дня! Голкіпер Севільї розстріляв ворота суперника на останніх секундах матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:48 2839
Зінченко врятував Манчестер Сіті. Українець вибив м'яч з лінії воріт
Зінченко врятував Манчестер Сіті. Українець вибив м'яч з лінії воріт Valeriy Ruchka
Вчора 22:11 2331
Дівчина дня. Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя
Дівчина дня. Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя Андрій Твердохліб
Вчора 20:59 2514
Гендерний скандал в Німеччині: тренера Боруссії покарали дуже цікавим способом
Гендерний скандал в Німеччині: тренера Боруссії покарали дуже цікавим способом Valeriy Ruchka
Вчора 18:32 975
Дівчина дня. Чарівна дружина Андрія Луніна
Дівчина дня. Чарівна дружина Андрія Луніна Valeriy Ruchka
Вчора 15:22 2557
Одного разу зірка НБА сказав: я не хочу провести десять сезонів і померти в 40 років. Не повірите: він провів десять сезонів і помер в 40 років
Одного разу зірка НБА сказав: я не хочу провести десять сезонів і померти в 40 років. Не повірите: він провів десять сезонів і помер в 40 років Valeriy Ruchka
Вчора 14:28 1286
14 років тому Шевченко забив свій найкращий гол за Челсі
14 років тому Шевченко забив свій найкращий гол за Челсі Valeriy Ruchka
Вчора 09:37 3656
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову Андрій Твердохліб
Вчора 00:07 13984
Голкіпер збірної України одружився
Голкіпер збірної України одружився Андрій Твердохліб
19.03.2021 22:59 1662
Тарас Степаненко дотепно привітав дружину з днем народження
Тарас Степаненко дотепно привітав дружину з днем народження Андрій Твердохліб
19.03.2021 20:43 1502 1
Вчинок дня: Моуріньою зайшов у роздягальню Динамо, щоб привітати з виходом у чвертьфінал
Вчинок дня: Моуріньою зайшов у роздягальню Динамо, щоб привітати з виходом у чвертьфінал Андрій Твердохліб
19.03.2021 20:21 2804
Футболіст Рейнджерса ганебно стрибнув голкіперу в голову
Футболіст Рейнджерса ганебно стрибнув голкіперу в голову Андрій Твердохліб
19.03.2021 12:28 3908
У Болгарії суддя втік з поля після кількох ляпасів
У Болгарії суддя втік з поля після кількох ляпасів Андрій Твердохліб
19.03.2021 11:21 895
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:52 Футбол Сампдорія - Торіно 1:0. Огляд матчу 55
22:40 Футбол Манчестер Сіті Зінченка зіграє з Челсі у півфіналі Кубку Англії 151
22:22 Футбол Колос - Зоря 1:0. Огляд матчу 212
22:04 Бокс Берінчик переміг Санчеса у бою за титул Інтернаціонального чемпіона WBO 564
22:00 Бокс Берінчик - Санчес: Як це було 7205
21:54 Футбол Гол Суареса приніс Атлетіко складну перемогу над Алавесом у 28 турі Ла-Ліги 132
21:38 Футбол Ювентус - Беневенто 0:1. Огляд матчу 299
21:24 Футбол Колос переміг Зорю у 19 турі УПЛ 2099 1
21:19 Футбол Андерлехт з Михайліченком переграв Варегем у 31 турі Ліги Жупіле 360
21:11 Футбол Фрайбург переміг Аусбург у 26 турі Бундесліги 339
21:09 Кіберспорт Lviv Boars vs Budivelnyk Gaming: онлайн трансляція. LIVE 3125
21:03 Футбол Мілан вирвав перемогу у Фіорентини в 28 турі Серії А 381
21:00 Кіберспорт Azov Wolves - eBC Dnipro: онлайн трансляція. LIVE 2861
21:00 Футбол Франція – Україна: анонс і прогноз матчу 668
20:53 Футбол Манчестер Юнайтед програв Лестеру в 1/4 фіналу Кубку Англії 473
20:40 Пряма трансляція Берінчик - Санчес: онлайн-трансляція бою за титул WBO International. LIVE 6311
20:37 Фехтування Українець Рейзлін виграв Кубок світу 345
20:25 Футбол Лілль програв Німу у 30 турі Ліги 1 452
20:10 Футбол Шуранов забив гол, вперше вийшовши у стартовому складі Нюрнберга 752
19:55 Баскетбол Тернопіль впевнено переграв Одесу у Суперлізі 561
19:42 Футбол Валенсія та Вільярреал здобули перемоги у 28 турі Ла-Ліги 578
19:31 Футбол Динамо - Рух 3:0. Огляд матчу 1091
19:25 Футбол Львів - Шахтар 3:2. Огляд матчу 1959
19:18 Футбол Вест Гем Ярмоленка втратив перемогу над Арсеналом у 29 турі АПЛ 736
19:07 Блог Самые ожидаемые футбольные события 2021-го года 222

Берінчик переміг Санчеса у бою за титул Інтернаціонального чемпіона WBO

Сьогодні 22:04 564 0
Українець захистив титул Інтернаціонального чемпіона
Берінчик переміг Санчеса у бою за титул Інтернаціонального чемпіона WBO
#Санчес, #Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Денис Берінчик у поєдинку за титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі переміг чемпіона WBO Latino Хосе Санчеса.

Українець переміг чилійця - за явної переваги арбітр у третьому раунді зупинив поєдинок. Берінчик здобув 15-ту перемогу на профі-рингу.

Поєдинок відбувся у рамках вечору боксу в ТРЦ Термінал (Бровари).

Нагадаємо, в останньому бої Берінчик технічним нокаутом переміг румуна Сіміона та став третім у рейтингу WBO. 36-річний суперник українця є чинним чемпіоном WBO Latino.

Коментарі ()