Американський чемпіон очікує пекельного бою з Ломаченком

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Раян Гарсія хоче зустрітися із українським боксером Василем Ломаченком.

Про це розповів сам боксер.

"Звичайно, я хотів би побитися з ним, хоч я і вважаю себе занадто великим і сильним для нього. Думаю, якщо він вийде на ринг в найкращих кондиціях, то у нас вийшов би пекельний бій. Ломаченко, як і раніше чудовий, і я не розумію, чому люди так швидко скинули його з рахунків.

Чесно кажучи, я втомився від нинішнього покоління уболівальників, які щиро вважають, що якщо ти зазнав однієї поразки, то не зможеш повернутися. Подивіться на Леннокса Льюїса. Його нокаутував Хасім Рахман, але що сталося потім?", - сказав Гарсія.