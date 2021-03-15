Арум назвав трьох потенційних суперників для Ломаченка

Промоутер - про потенційних суперників українця

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум відібрав імена потенційних опонентів Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) в його першому бою після сенсаційної поразки від Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) за статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Про це заявив сам промоутер.

"Лома проти Хейні? Це бій, який ми обов'язково розглянемо. У них був би реально хороший поєдинок. Взагалі є багато хороших варіантів для Ломи ... Лома, мабуть, може битися з Раяном Гарсією. Або ж, якщо він хоче спуститися в вазі, Оскар Вальдес - крутий бій для Ломи", - сказав Арум.

Очікується, що Василь Ломаченко повернеться на ринг у травні-червні.

Раніше, Ромеро заявив, що на поєдинку Ломаченко - Хейні всі заснуть.