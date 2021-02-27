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Гірн: Усик отримає шанс побитися за титул

Вчора 23:27 405 0
Едді Гірн
Гірн: Усик отримає шанс побитися за титул
#Усик, #Гірн

Джерело - isport.ua.

Обов'язковий претендент на титул WBO Олександр Усик отримає титульний поєдинок.

Про це розповів Едді Гірн - промоутер чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

"Важливо, що WBO дозволила Джошуа і Ф'юрі побитися за титул. Завжди виходить так, що хтось засмучуватися, але іноді потрібно приймати рішення на благо спорту. Можливо, Усик був не дуже радий, але він отримає шанс побитися за титул. Він може стати чемпіоном світу, якщо переможе Джо Джойса, і навпаки.

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Взагалі, не можна позбавити бій Джошуа і Ф'юрі статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона, а інакше ми втрачаємо наш час. Це найбільший бій в боксі, один з найбільших поєдинків всіх часів. На кону в ньому має стояти звання абсолютного чемпіона, і так воно і буде ", - сказав Гірн.

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