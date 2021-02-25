Олександр Усик продовжує підготовку до свого наступного поєдинку.

Боксер опублікував відео різноманітних вправ, супроводивши ролик піснею "Олімпіада-80", присвяченої Олімпіаді-1980 у Москві.

"Люди можуть приготуватися для битви, навіть коней для битви можуть спорядити, але тільки Господь дає перемогу", — прокоментував відео Усик.

Свій наступний бій Усик може провести проти 35-річного англійця Джо Джойса. Сторони ведуть переговори щодо проведення поєдинку.

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