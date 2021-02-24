Промоутер назвав наступного суперника Бівола

Дмитро Бівол може провести бій з Гільбертом Раміресом, але наступним суперником росіянина стане Крейг Річардс.

Про це заявив промоутер росіянина Едді Гірн.

"Зараз ми ведемо переговори з Гільберта Рамірес, і я запропонував йому поєдинок з Біволом. Що стосується Дмитра, то він зустрінеться з Крейгом Річардсом, після чого, якщо переможе, вийде на Раміреса.

Мені подобається ідея поєдинку з Гільберта, і я хотів би влаштувати його цього літа. Але спочатку потрібно надати можливість Річардса", - сказав Гірн.