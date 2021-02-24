 Бівол зустрінеться з Річардсом | Бокс | Champion.com.ua
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Бівол зустрінеться з Річардсом

Сьогодні 12:09 426 0
Промоутер назвав наступного суперника Бівола
Бівол зустрінеться з Річардсом
#Бівол, #Гірн

Джерело - BoxingScene.

Дмитро Бівол може провести бій з Гільбертом Раміресом, але наступним суперником росіянина стане Крейг Річардс.

Про це заявив промоутер росіянина Едді Гірн.

"Зараз ми ведемо переговори з Гільберта Рамірес, і я запропонував йому поєдинок з Біволом. Що стосується Дмитра, то він зустрінеться з Крейгом Річардсом, після чого, якщо переможе, вийде на Раміреса.

Мені подобається ідея поєдинку з Гільберта, і я хотів би влаштувати його цього літа. Але спочатку потрібно надати можливість Річардса", - сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що Бетербієв хоче провести об'єднавчий бій з Біволом.

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