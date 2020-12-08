Бетербієв хоче провести бій з Біволом

Боксер не бачить сенсу затягувати з боєм

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версіями IBF і WBC Арутр Бетербієв бажає зустрітися з Дмитром Біволом, що володіє титулом WBA, щоб провести об'єднавчий бій.

Про це заявив сам боксер.

"На цей час я повинен боксувати захист, а ось після цього бою ... Звичайно мені б хотілося побитися з Біволом. Навіщо тягнути з об'єднавчим поєдинком? Ще десять років чекати, чи що? Я тільки радий таким боїв. Це ж моя робота. насправді куди цікавіше боксувати в об'єднавчому поєдинку - інші відчуття, інша мотивація", - сказав Бетербієв.

Раніше, Бетербієв висловився про те, що Усика можна перемогти.