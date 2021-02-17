Бронер: Моя мета - стати п'ятиразовим чемпіоном світу

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер не збирається зупинятися на досягнутому.

Про це заявив сам боксер.

"Скоро всі переконаються, що я все ще той самий Едріен Бронер - один з кращих боксерів у світі. Я знову знайшов любов до цього виду спорту. Хотів трохи відволіктися, щоб скучити по боксу, але тепер я готовий знову завоювати кілька титулів. Зараз головна мета - виграти п'ятий чемпіонський пояс, а потім стати шестиразовим і семиразовим чемпіоном світу.

Люди забувають, що мені всього 31 рік, і іноді дивляться на мене як на старого. Їх можна зрозуміти - я в боксі вже 11 років. Мені вдалося стати одним з наймолодших боксерів, які ставали чемпіонами в чотирьох вагових категоріях, але я не збираюся зупинятися на досягнутому", - сказав Бронер.