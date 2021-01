Редкач готовий провести бій з Бронером в лютому

Український боксер Іван Редкач готовий побитися з Едріеном Бронером наступного місяця.

Про це заявив сам боксер.

I’m wait this Fight almost 2 years and 3 times cancel 🙇🏽‍♂️I’m here I’m open I’m Ready 👽👽👽 pic.twitter.com/miNpSE9lkH