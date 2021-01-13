Редкач готовий провести бій з Бронером в лютому

Напередодні зірвався поєдинок американця з Кампом

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Іван Редкач готовий побитися з Едріеном Бронером наступного місяця.

Про це заявив сам боксер.

"Чекаю цього бою понад два роки, три рази його скасовували. Я тут, я відкритий і я готовий", - зазначив Редкач.

I’m wait this Fight almost 2 years and 3 times cancel 🙇🏽‍♂️I’m here I’m open I’m Ready 👽👽👽 pic.twitter.com/miNpSE9lkH — Ivan Redkach (@ivan_redkach) January 12, 2021

В останній раз українець викликав Бронера на бій минулому році, але далі обміну образливими словами в соцмережах справа не пішла.

Напередодні Бронер почав пошуки нового опонента для лютневого бою, оскільки Педро Кампа не зможе вийти в ринг через позитивного тесту на COVID-19 у одного з представників своєї команди.

Поєдинок 31-річного американця проти Педро Кампа повинен був відбутися 13 лютого. Бронер не бився з січня 2019 року, коли програв Менні Пакьяо в титульному бою.

Редкач в останньому бою програв Денні Гарсії одноголосним рішенням суддів.