Гарсія: Ломаченко і раніше буде домінувати в легкій вазі, якщо захоче

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (14-2, 10 КО), незважаючи на поразку Теофімо Лопесу (16-0, 12 КО), знову може лідирувати в легкій вазі.

Про це заявив відомий тренер Роберт Гарсія.

"Лома переможе Накатані, тому що він дуже хороший. Лома - крутий засранець, він вміє боксувати. Перш, ніж програти він був лідером pound-for-pound, кращим з тих, кого бачили вболівальники коли-небудь. Він був краще, ніж Мейвезер і Леонард. Але він програв один бій - і ніхто про нього не говорить.

Я думаю, що Ломаченко і раніше зможе легко домінувати в легкій вазі, якщо захоче. Він просто прос**л свій бій, віддав занадто багато раундів", - сказав Гарсія.