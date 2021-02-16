Бредлі назвав бажаного суперника для Ломаченка

Володар титулу WBC в легкій вазі Девін Хейні має провести бій з українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив колишній чемпіон у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі.

"Гей, Хейні, я розумію, що ти чемпіон світу і все таке ... Але є хлопець, з яким ти міг би зустрітися хоч зараз. Це Василь Ломаченко - суперник з відмінним послужним списком. У нього велике ім'я. Так, є ще Масаєші Накатані, але чому не Ломаченко?

Я хочу побачити Хейні в бою проти першокласного боксера. Вийди в ринг і покажи людям, на що ти здатний", - заявив Бредлі.