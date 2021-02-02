Український проспект виступить в Італії у шоу Гірна

Джерело - iSport.ua.
Чемпіон IBF International в напівсередній вазі Максим Продан (18-0-1, 14 КО) проведе захист свого пояса.
Про це повідомляє пресслужба DAZN.
Суперником українського непереможного проспекту буде Нікола Крістофорі.
Поєдинок пройде вже 26 лютого в Мілані в першому шоу промоутера Едді Гірна і DAZN в цьому році в Італії.
Головним поєдинком шоу буде бій за вакантний титул чемпіона Європейського союзу в суперсередній вазі між Даніелем Скардіно (18-0, 14 KO) і Сезаром Нуньєсом (17-2-1, 9 KO).
Раніше, Арум пообіцяв Гвоздику чемпіонський бій.