Арум пообіцяв Гвоздику чемпіонський бій

Егіс Клімас прокоментував відновлення кар'єри Олександром Гвоздиком

Промоутер Боб Арум пообіцяв влаштувати українському боксеру Олександру Гвоздику бій за титул чемпіона світу, якщо він відновить кар'єру.

Про це заявив колишній менеджер боксера Егіс Клімас.

"Коли Ломаченко готувався до Лопеса, Гвоздик приїжджав часто. Найцікавіший момент був, коли приїхав Арум. Саша завжди в формі, він себе не запускає. Він одягнув рукавички і почав бити мішок, з Митрофановим постояв один-два раунди. Боб Арум мені на вухо шепоче: "Ти йому скажи, що якщо він хоче повернутися, то ми для нього відразу можемо організувати чемпіонський бій". Навіть запропонував, що може поставити Гвоздика на поєдинок з переможцем зустрічі Сміт - Власов", - розповів Клімас.

Він додав, що український боксер пообіцяв подумати.

Олександр Гвоздик у 2020 році завершив кар'єру через кілька місяців після поразки в об'єднавчому бою від Артура Бетербієва.

Раніше повідомлялося, що Гвоздик може відновити кар'єру.