У зв'язку з проведенням поєдинку Ентоні Джошуа - Тайсон Ф'юрі українця Олександра Усика кидають в питанні чемпіонського бою в суперважкій вазі.

Про це заявив британський промоутер Альберт Сієста.

"Я думаю, що бій Джошуа - Ф'юрі назріває. І що мене дратує, що хочуть бортануть Саню Усика. Це дуже неприємно.

Давайте відверто міркувати: фаворит в бою з Джошуа - Ф'юрі. За ідеєю, Джошуа повинен був битися з Усиком, але це небезпечний для нього бій, адже вся боксерська громадськість розуміє, що українець заходить в поєдинок фаворитом.

Я знаю багато про Джошуа. Він сильний боксер, але Усик - геніальний. У британця є така особливість - він горить. Він може дуже сильно розклеїтись в момент бою, коли поєдинок не йде за його сценарієм. Є питання до його психології. Саме тому, я вважаю, що Усик - фаворит.

Команда Джошуа розуміє, що бій з Усиком це величезний ризик. Зараз вони проти інваліда Пулєва захистили титул, і їм потрібно організувати бій з Ф'юрі. Це фінансова схема для всіх. Однак Ф'юрі такий непокірний фрукт, що він може сказати Джошуа: "Бийся з Усиком спочатку, доведи, що ти здатний".

Усик довгий час був офіційним претендентом по лінії WBO. І тепер нарешті прийшов час організації стати в кутку українця і наказати Гірна, Арума та Воррена, шанобливо поставитися до позиції Усика. Але так наш спорт дуже брудний, то бухгалтера сіли і порахували, що давати відкупні Усику дорожче, ніж дати подарунок WBO", - зазначив Сієста.