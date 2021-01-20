Усик отримав лист WBO і чекає пропозицій від Джошуа і Ф'юрі

Організація WBO дійсно готова санкціонувати бій Ентоні Джошуа - Тайсон Ф'юрі за всі пояси суперважкої ваги.

Про це заявив промоутер українця Олександра Усика Олександр Красюк.

"Мені подзвонив Джордж Воррен, син промоутера Френка Воррена, щоб ми почали займатися промо бою Усик - Джойс за тимчасовий титул WBO, який відбувся б навесні.

Крім того, ми отримали лист від WBO, яка готова санкціонувати бій Джошуа - Ф'юрі. Однак я можу сказати, що Усик ніяких пропозицій з приводу того, щоб відійти в сторону і дозволити цей бій не отримував, не дивлячись на те, що писали в ЗМІ.

Я впевнений, що президент WBO ніколи не порушить правила і не санкціонує бій Джошуа - Ф'юрі без згоди Усика. Так що для Джошуа і Ф'юрі зараз настав найкращий час, щоб запропонувати Усику щось серйозне. Або дайте Олександру битися за титул WBO, або організуємо бій за тимчасовий титул", - сказав Красюк.