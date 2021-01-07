Богачук дізнався нову дату перенесеного бою проти Адамса

Джерело - klitschko-brothers.com.
Непереможений український боксер середньої ваги Сергій Богачук 25 лютого буде битися з американцем Брендоном Адамсом.
Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.
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25-річний українець боксуватиме під час шоу Ring City USA. Поєдинок може відбутися у Каліфорнії,
У разі перемоги Богачук намагатиметься добитися бою з Джермеллом Чарло, який володіє поясами WBA, WBC і IBF в першій середній вазі.
Нагадаємо, Сергій Богачук мав провести бій 3 грудня, але його скасували через хворобу українця.