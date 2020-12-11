Богачук залишився у ТОП-10 рейтингу IBF

Міжнародна боксерська федерація оновила рейтинги боксерів

Український боксер Сергій Богачук (18-0, 18 КО), який виступає в першій середній вазі, займає в цьому рейтингу IBF дев'яте місце.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної боксерської федерації.

Минулого місяця Богачук також був на цій позиції.

ТОП-10 рейтингу:

1. Бахрам Муртазалієв (Росія)

2. Джек Калці (Еквадор)

3. Джареттом Херд (США)

4. Тім Цзю (Австралія)

5. Джеймс Меткалф (Велика Британія)

6. Остін Траут (США)

7. Тед Чізмен (Велика Британія)

8. Чарльз Конвелл (США)

9. Сергій Богачук (Україна)

10. Джейсон Росаріо (Домініканська Республіка)

Відзначимо, що чемпіоном IBF в цій категорії є Джермелл Чарло (США). Також американець володіє титулами WBA і WBC.

Нагадаємо, Сергій Богачук мав провести бій 3 грудня, але його скасували через хворобу українця.