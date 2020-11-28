Бій Богачук – Адамс скасували через хворобу українця

Джерело - xsport.ua.
Український боксер першого середнього дивізіону Сергій Богачук (18-0, 18 КО) не братиме участі в поєдинку, який повинен був відбутися 3 грудня в рамках шоу Ring City проти експретендента на титул американця Брендона Адамса (21-3, 13 КО).
Про це повідомляє BoxingScene.
Богачук не вийде в ринг через хворобу. Про діагноз - поки не повідомляється.
Івент не планують скасовувати, а Адамсу знайшли нового опонента, але контракт на бій з ним ще підписаний. Про ім’я боксера не повідомляють.
Раніше Богачук здобув 18-ту перемогу в професійному боксі.