Бій Богачук – Адамс скасували через хворобу українця

Сергій Богачук не вийде на ринг 3 грудня

Український боксер першого середнього дивізіону Сергій Богачук (18-0, 18 КО) не братиме участі в поєдинку, який повинен був відбутися 3 грудня в рамках шоу Ring City проти експретендента на титул американця Брендона Адамса (21-3, 13 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

Богачук не вийде в ринг через хворобу. Про діагноз - поки не повідомляється.

Івент не планують скасовувати, а Адамсу знайшли нового опонента, але контракт на бій з ним ще підписаний. Про ім’я боксера не повідомляють.

Раніше Богачук здобув 18-ту перемогу в професійному боксі.