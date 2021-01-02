Теофімо Лопес-старший визнаний найкращим тренером року

The Ring представив всіх переможців 2020 го в щорічних номінаціях

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) і володар поясу WBC в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) були визнані бійцями року.

Про це повідомляє Майкл Бенсон.

Апсет 2020-го року стала поразка українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) Теофімо Лопесу.

Протистояння Сепеда - Баранчик визнали боєм року.

Переможці в інших номінаціях:

Нокаут року - Джервонта Девіс (24-0, 23 КО) - КО6 в бою з Лео Санта Крусом (37-2-1, 19 КО);

Тренер року - Теофімо Лопес-старший

Раунд року - 5-й - в бою Сепеда - Баранчик;

Проспект року - Джарон Енніс (26-0, 24 КО);

Повернення року - Роман Гонсалес (50-2, 41 КО).

🏆 Ring Magazine 2020 Awards:



🥊 Fighter - Teofimo Lopez & Tyson Fury

🤼‍♂️ Fight - Zepeda KO5 Baranchyk

💥 Knockout - Gervonta KO6 LSC

👨‍🏫 Trainer - Teofimo Lopez Sr

🤯 Upset - Lopez UD Loma

⭕️ Round - Zepeda vs Baranchyk (R5)

🌱 Prospect - Jaron Ennis

🔙 Comeback - Roman Gonzalez — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 31, 2020

Раніше, Хейні хоче битися з Лопесом.