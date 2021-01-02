Теофімо Лопес-старший визнаний найкращим тренером року

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) і володар поясу WBC в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) були визнані бійцями року.
Про це повідомляє Майкл Бенсон.
Апсет 2020-го року стала поразка українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) Теофімо Лопесу.
Протистояння Сепеда - Баранчик визнали боєм року.
Переможці в інших номінаціях:
Нокаут року - Джервонта Девіс (24-0, 23 КО) - КО6 в бою з Лео Санта Крусом (37-2-1, 19 КО);
Тренер року - Теофімо Лопес-старший
Раунд року - 5-й - в бою Сепеда - Баранчик;
Проспект року - Джарон Енніс (26-0, 24 КО);
Повернення року - Роман Гонсалес (50-2, 41 КО).
🏆 Ring Magazine 2020 Awards:— Michael Benson (@MichaelBensonn) December 31, 2020
🥊 Fighter - Teofimo Lopez & Tyson Fury
🤼♂️ Fight - Zepeda KO5 Baranchyk
💥 Knockout - Gervonta KO6 LSC
👨🏫 Trainer - Teofimo Lopez Sr
🤯 Upset - Lopez UD Loma
⭕️ Round - Zepeda vs Baranchyk (R5)
🌱 Prospect - Jaron Ennis
🔙 Comeback - Roman Gonzalez
Раніше, Хейні хоче битися з Лопесом.