 Теофімо Лопес-старший визнаний найкращим тренером року | Бокс | Champion.com.ua
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Теофімо Лопес-старший визнаний найкращим тренером року

Сьогодні 12:25 705 0
The Ring представив всіх переможців 2020 го в щорічних номінаціях
Теофімо Лопес-старший визнаний найкращим тренером року
#Лопес

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) і володар поясу WBC в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) були визнані бійцями року.

Про це повідомляє Майкл Бенсон.

Апсет 2020-го року стала поразка українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) Теофімо Лопесу.

Протистояння Сепеда - Баранчик визнали боєм року.

Переможці в інших номінаціях:

Нокаут року - Джервонта Девіс (24-0, 23 КО) - КО6 в бою з Лео Санта Крусом (37-2-1, 19 КО);

Тренер року - Теофімо Лопес-старший

Раунд року - 5-й - в бою Сепеда - Баранчик;

Проспект року - Джарон Енніс (26-0, 24 КО);

Повернення року - Роман Гонсалес (50-2, 41 КО).

Раніше, Хейні хоче битися з Лопесом.

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