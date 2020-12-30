Хейні хоче битися з Лопесом

Девін Хейні прокоментував свої бої у наступному році

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Девін Хейні хоче у 2021 році провести бій з Теофімо Лопесом, а потім зустрітися з Джервонтой Девісом.

Про це розповів сам боксер.