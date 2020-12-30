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Хейні хоче битися з Лопесом

Сьогодні 22:55 338 0
Девін Хейні прокоментував свої бої у наступному році
Хейні хоче битися з Лопесом
#Хейні, #Лопес

Джерело - sportarena.com.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Девін Хейні хоче у 2021 році провести бій з Теофімо Лопесом, а потім зустрітися з Джервонтой Девісом.

Про це розповів сам боксер.

"Мій наступний бій буде проти Теофімо Лопеса. Звичайно, на кону будуть стояти всі чемпіонські пояси, і я хотів би стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Потім я б побився з Джервонтой.

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Лопес дійсно хоче битися зі мною. Можливо, я йому не дуже подобаюся, але, думаю, він справді хоче зустрітися зі мною", - відзначив Хейні.

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