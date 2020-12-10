Джошуа: WBO повинна відкласти обов'язковий захист бою з Усиком

Ентоні Джошуа прокоментував захист поясу WBO з Олександром Усиком

WBO повинна дати згоду Ентоні Джошуа на бій за всі пояси суперважкої ваги проти Тайсона Ф'юрі, а не наполягати на обов'язковому захисті з Олександром Усиком.

Про це розповів сам боксер.

"Мені б не хотілося віддавати пояс. Тому, якщо доведеться, буду спершу захищати титул проти Усика. Але я вважаю, що WBO повинна відкласти обов'язковий захист, щоб був об'єднавчий бій. І WBO може це зробити". Якщо я зумію перемогти Пулєва, то хотілося б битися з Ф'юрі за 4 титули. Я довго йшов до цієї мети", - сказав Джошуа.

Раніше, Джошуа назвав раунд, в якому нокаутує Пулєва.