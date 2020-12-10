Джошуа назвав раунд, в якому нокаутує Пулєва

Джерело - vringe.com.
Британський важковаговик Ентоні Джошуа планує нокаутувати болгарина Кубрата Пулєва у сьомому-дев'ятому раунді.
Про це розповів сам боксер.
"У Пулєва хороший баланс, дуже такий європейський стиль, і класний джеб. Він прагне домінувати в бою. Але я також той ще кіллер. Не дивлячись на те, що я бізнесмен, "інстинкт вбивці" при мені. Сподіваюся вирубати його десь з сьомого по дев'яті раунди", - сказав Джошуа.
Бій Джошуа – Пулєв відбудеться 12 грудня у Лондоні.
Раніше, Арум заявив, що Пулєв нокаутує Джошуа.