Джошуа назвав раунд, в якому нокаутує Пулєва

Британський важковаговик Ентоні Джошуа планує нокаутувати болгарина Кубрата Пулєва у сьомому-дев'ятому раунді.

Про це розповів сам боксер.

"У Пулєва хороший баланс, дуже такий європейський стиль, і класний джеб. Він прагне домінувати в бою. Але я також той ще кіллер. Не дивлячись на те, що я бізнесмен, "інстинкт вбивці" при мені. Сподіваюся вирубати його десь з сьомого по дев'яті раунди", - сказав Джошуа.