Іменитий боксер, можливо, вляпався у великий скандал

Чемпіон світу WBA в легкій і другій напівлегкій дивізіонах Джервонта Девіс потрапив в аварію.

Про це повідомляє BoxingScene.

Інцидент стався після півночі в Південному Балтіморі. Автомобіль проїхав на червоний сигнал світлофора і врізався в іншу машину, після чого водій втік з місця події.

У поліцейському рапорті зазначено, що кілька людей отримали незначні травми, проте один з потерпілих був доставлений в лікарню. Поліція не змогла підтвердити, що саме Девіс перебував за кермом тієї машини.

Однак за інформацією джерела, саме Джервонта знаходився у той момент за кермом зник автомобіля.

Нагадаємо, що на минулих вихідних Девіс став чемпіоном у двох дивізіонах, перемігши Санта Круса.