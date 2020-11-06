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Девіс підозрюється в автомобільній аварії і втечі з місця події

Сьогодні 08:24 487 0
Іменитий боксер, можливо, вляпався у великий скандал
Девіс підозрюється в автомобільній аварії і втечі з місця події
#Девіс

Джерело - iSport.ua.

Чемпіон світу WBA в легкій і другій напівлегкій дивізіонах Джервонта Девіс потрапив в аварію.

Про це повідомляє BoxingScene.

Інцидент стався після півночі в Південному Балтіморі. Автомобіль проїхав на червоний сигнал світлофора і врізався в іншу машину, після чого водій втік з місця події.

У поліцейському рапорті зазначено, що кілька людей отримали незначні травми, проте один з потерпілих був доставлений в лікарню. Поліція не змогла підтвердити, що саме Девіс перебував за кермом тієї машини. 

Однак за інформацією джерела, саме Джервонта знаходився у той момент за кермом зник автомобіля.

Нагадаємо, що на минулих вихідних Девіс став чемпіоном у двох дивізіонах, перемігши Санта Круса

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