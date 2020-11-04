Бій Олександра Усика (18-0, 13 КО) з Дереком Чісорою (32-10, 23 КО) був індикатором для українця.

Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"Усик зробив те, що повинен був зробити. Він боксував з Чісорою, а Дерек завжди програє в великих боях. Чісора постійно це робить. Цей поєдинок був індикатором, якщо говорити про Усик.

Усик - чудовий крузер, але я не думаю, що він зможе бути на топовому рівні в суперважкій вазі. Він недостатньо великий, і я не знаю, що б сталося, якби він боксував з Тайсоном Ф'юрі або Ентоні Джошуа", - сказав Воррен.