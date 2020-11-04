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Воррен: Не думаю, що Усик буде на топовому рівні у суперважкій вазі

Сьогодні 11:09 572 0
Промоутер не уявляє, як би закінчився бій Усика з Джошуа або Ф'юрі
Воррен: Не думаю, що Усик буде на топовому рівні у суперважкій вазі
#Воррен, #Усик, #Чісора

Джерело - talkSPORT.

Бій Олександра Усика (18-0, 13 КО) з Дереком Чісорою (32-10, 23 КО) був індикатором для українця.

Про це заявив промоутер Френк Воррен. 

"Усик зробив те, що повинен був зробити. Він боксував з Чісорою, а Дерек завжди програє в великих боях. Чісора постійно це робить. Цей поєдинок був індикатором, якщо говорити про Усик.

Усик - чудовий крузер, але я не думаю, що він зможе бути на топовому рівні в суперважкій вазі. Він недостатньо великий, і я не знаю, що б сталося, якби він боксував з Тайсоном Ф'юрі або Ентоні Джошуа", - сказав Воррен.

Раніше, Паркер готовий битися з Усиком за титул WBO.

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