 Хей: Менеджер Усика нарахував в поєдинку з Чісорою нічию | Бокс | Champion.com.ua
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Хей: Менеджер Усика нарахував в поєдинку з Чісорою нічию

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Менеджер Чісори прокоментував виступ українця
Хей: Менеджер Усика нарахував в поєдинку з Чісорою нічию
#Хей, #Усик, #Чісора

Джерело - IFL TV.

Олександру Усику з іншими боксерами суперважкої ваги буде складніше, ніж Дереком Чісорою.

Про це заявив менеджер Чісори Девід Хей.

"Я думаю, що проти Джошуа Усику необхідно показати набагато більше, ніж в бою з Чісорою. Знаєте, менеджер Усика Олександр Красюк, нарахував в цьому поєдинку нічию. Якщо ви прагнете побити таких бійців, як Ф'юрі і Джошуа, результат не повинен бути таким. Якщо ти найкращий в світі, то поєдинок не повинен виходити таким важким і близьким.

Подивіться бій Усик - Чісора без звуку і зробіть висновки про те, що сталося. Не враховуйте неточні удари. Просто порахуйте попадання, які досягли мети. Хто доносить більше чистих ударів, той виграє бій. Я не віддаю ці раунди людині, яка тікала. Ти повинен наносити чисті удари по цілі", - сказав Хей.

Раніше, Чісора заявляв, що розчарований результатом бою з Олександром Усиком.

Нагадаємо, Усик переміг Чісору одностайним рішенням суддів.

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