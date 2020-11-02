 Усик залишився п'ятим в рейтингу суперважковаговиків за версією Boxrec | Бокс | Champion.com.ua
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Усик залишився п'ятим в рейтингу суперважковаговиків

Сьогодні 14:09 946 0
Український боксер зберіг свою позицію, незважаючи на перемогу над Чісорою
Усик залишився п'ятим в рейтингу суперважковаговиків
#Усик, #Чісора

Джерело - isport.ua.

У рейтингу суперважкої ваги після бою Олександр Усик - Дерек Чісора не відбулося ніяких змін.

Про це повідомляє Boxrec.com.

Усик, для якого це був другий бій у ваговій категорії, зберіг п'яту позицію в рейтингу, а Чісора, незважаючи на поразку, залишився на дев'ятому місці.

Рейтинг в суперважкій вазі Boxrec.com:

1. Тайсон Ф'юрі,

2. Деонтей Вайлдер,

3. Ентоні Джошуа,

4. Олександр Повєткін,

5. Олександр Усик,

6. Енді Руїс,

7. Майкл Хантер,

8. Ділліан Вайт,

9. Дерек Чісора,

10. Луїс Ортіс.

Раніше, Чісора заявляв, що розчарований результатом бою з Олександром Усиком.

Нагадаємо, Усик переміг Чісору одностайним рішенням суддів.

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