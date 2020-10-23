Арум: Ломаченко сам вирішить, в якій вазі продовжить кар'єру

Відомий американський промоутер Боб Арум не збирається впливати на рішення Василя Ломаченка змінити вагову категорію.

Про це заявив сам промоутер.

"Я не даю йому вказівок і не збираюся будь-яким чином впливати на його рішення. Він і сам знає, як вчинити краще. Думаю, що Ломаченко сам скаже, в якій ваговій категорії він хоче продовжити кар'єру.

Але хоч би що там було, я поговорю з ним і розповім про можливості або їх відсутності в кожній ваговій категорії. Ось як це працює", - сказав Арум.