Ломаченка прооперували після поразки від Лопеса

Український боксер Василь Ломаченко після поразки від американця Теофімо Лопеса переніс операцію на плечі

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Ломаченко в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) з Теофімо Лопесом боксував з травмою. 20 жовтня боксер переніс операцію на правому плечі і до кінця січня не зможе тренуватися. Лікар Ніл Ельаттрахе розповів, що лікував боксера за шість тижнів до поєдинку, коли той прибув до США в тренувальний табір.

"Коли він приїхав з України на останні етапи підготовки до бою, у нього були проблеми з плечем. Він сказав, що міг нормально тренуватися, але це продовжувало завдавати йому болю під час бою. Ми прооперували його вчора ввечері", - сказав Ельаттрахе.

Він додав, що прогноз на одужання хороший і з поверненням на ринг проблеми не буде.

У Ломаченко вже були проблеми з правим плечем у 2018 році в поєдинку з венесуельцем Хорхе Лінаресом, після перемоги в якому він переніс операцію.