Суперзірка НБА поставив на Лопеса в бою з Ломаченком

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонський бій за всі титули в легкій вазі між Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО), який відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі, виграє американський боксер.
Про це заявив гравець клубу НБА Портленд Трейл Блейзерс Дамьен Ліллард.
"У Ломаченка чудова робота ніг, швидкість і майстерність, але в бою з Лінаресом він показав, що його можна побити. У Лопеса перевага в габаритах, у нього є сила, і, що найголовніше, він упевнений в собі.
Його впевненість дає мені впевненість у його успіху. Ставлю на те, що Лопес донесе свій удар і завершить роботу", - сказав Ліллард.
One of the planet’s top hoopers knows the fight game, too. 👀— Top Rank Boxing (@trboxing) October 14, 2020
Here’s who @Dame_Lillard is rolling with for #LomaLopez 👇 ... Agree or nah? pic.twitter.com/qkWLyOL0yQ
Раніше, Гарсія заявив, що інтелект Ломаченка просто знищить Лопеса.