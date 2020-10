Суперзірка НБА поставив на Лопеса в бою з Ломаченком

Чемпіонський бій за всі титули в легкій вазі між Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО), який відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі, виграє американський боксер.

Про це заявив гравець клубу НБА Портленд Трейл Блейзерс Дамьен Ліллард.

One of the planet’s top hoopers knows the fight game, too. 👀



Here’s who @Dame_Lillard is rolling with for #LomaLopez 👇 ... Agree or nah? pic.twitter.com/qkWLyOL0yQ