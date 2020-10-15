 Суперзірка НБА поставив на Лопеса в бою з Ломаченком | Бокс | Champion.com.ua
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Суперзірка НБА поставив на Лопеса в бою з Ломаченком

Сьогодні 17:10 148 0
Ліллард готовий аргументувати свою думку
Суперзірка НБА поставив на Лопеса в бою з Ломаченком
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонський бій за всі титули в легкій вазі між Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО), який відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі, виграє американський боксер.

Про це заявив гравець клубу НБА Портленд Трейл Блейзерс Дамьен Ліллард.

"У Ломаченка чудова робота ніг, швидкість і майстерність, але в бою з Лінаресом він показав, що його можна побити. У Лопеса перевага в габаритах, у нього є сила, і, що найголовніше, він упевнений в собі.

Його впевненість дає мені впевненість у його успіху. Ставлю на те, що Лопес донесе свій удар і завершить роботу", - сказав Ліллард.

Раніше, Гарсія заявив, що інтелект Ломаченка просто знищить Лопеса.

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