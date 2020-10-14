 Гарсія: Інтелект Ломаченка просто знищить Лопеса | Бокс | Champion.com.ua
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Гарсія: Інтелект Ломаченка просто знищить Лопеса

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Американець вірить в успіх українця
Гарсія: Інтелект Ломаченка просто знищить Лопеса
#Гарсія, #Ломаченко, #Лопес

Джерело - FightHype.com.

Бій між чемпіоном WBA, WBO і WBC Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і володарем поясу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) завершиться перемогою українця.

Про це заявив проспект легкої ваги Раян Гарсія.

"Теофімо - не божевільний талант. Але можу сказати, що він більш обдарований, ніж Ломаченко. Головний козир Василя - його розум і IQ в бокс. Теофімо не зможе впоратися з його IQ. Інтелект українця просто знищить Лопеса.

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Якщо бути чесним, то мені все одно, хто переможе. Думаю, що Ломаченко вийде переможцем. Василь думає про те, як зайняти позицію, як рухатися в рингу", - заявив Гарсія.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Лопес відбудеться в ніч з 17 на 18 жовтня. 

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