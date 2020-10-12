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Промоутер Ф'юрі: Схоже, третього бою з Вайлдером цього року не буде

Сьогодні 14:55 1106 0
Промоутер сумнівається, в цьому році відбудеться третій бій Ф'юрі - Вайлдер
Промоутер Ф'юрі: Схоже, третього бою з Вайлдером цього року не буде
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - BT Sport.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі хоче провести бій в грудні, але не з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Про це заявив промоутер Ф'юрі Френк Воррен.

"Я не знаю, чи можливо організувати третій бій у цьому році. Промоутери обох боксерів дуже старалися організувати його, але схоже, що цього не буде. Є розмови про проведення його в наступному році.

Контрактні зобов'язання - це контрактні зобов'язання, але контракти не вічні, і якщо бій не буде організований в період дії контракту, Тайсон піде далі і можливо третій бій з Вайлдером відбудеться пізніше. Він проведе бій в цьому році тому що він цього хоче. Тайсон не припиняв тренування і хоче провести бій в цьому році.

Третій бій Ф'юрі-Вайлдер відбудеться в цьому році, якщо з'явиться хто-небудь з вагоном грошей і гарантіями серйозності своїх намірів", - сказав Воррен.

Одним з варіантів проведення поєдинку в цьому році для Ф'юрі може стати бій 5 грудня цього року в Лондоні в вечорі боксу Френка Воррена, в якому виступить колишній претендент на титул в напівважкій вазі Ентоні Ярд.

Суперником Ф'юрі може стати хтось із боксерів Top Rank - Агіт Кабайел або Оскар Рівас.

Нагадаємо, Повєткін вимагатиме бій з Ф’юрі після перемоги над Вайтом.

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