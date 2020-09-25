Повєткін вимагатиме бій з Ф’юрі після перемоги над Вайтом

Джерело - sport.ua.
Олександром Повєткіним у випадку перемоги над Ділліаном Вайтом за титул тимчасового чемпіона WBC націлений вимагати бій з володарем титулу Тайсоном Ф'юрі.
Про це розповів промоутер боксера Андрій Рябінський.
"У разі успіху будемо працювати над тим, щоб організувати бій з Ф'юрі. Будемо вимагати, щоб Тайсон провів обов'язковий захист свого титулу.
Повєткіна це цікавить. Йому цікавий боксер, який не програвав і вважається найкращим в дивізіоні", - сказав Рябінський.
Вайт до своєї поразки Повєткіну понад 1000 днів перебував в статусі обов'язкового претендента.
Бій Повєткін – Вайт відбудеться 21 листопада.
Нагадаємо, Хей розповів, як Вайт може перемогти Повєткіна.