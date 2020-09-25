Повєткін вимагатиме бій з Ф’юрі після перемоги над Вайтом

Олександром Повєткіним у випадку перемоги над Ділліаном Вайтом за титул тимчасового чемпіона WBC націлений вимагати бій з володарем титулу Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів промоутер боксера Андрій Рябінський.

"У разі успіху будемо працювати над тим, щоб організувати бій з Ф'юрі. Будемо вимагати, щоб Тайсон провів обов'язковий захист свого титулу.

Повєткіна це цікавить. Йому цікавий боксер, який не програвав і вважається найкращим в дивізіоні", - сказав Рябінський.