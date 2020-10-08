Тренер Руїса: Не сумніваюся, що Енді знову стане чемпіоном

Рейносо задоволений підходом мексиканця до тренувань

Джерело - Fightnews.

Мексиканський боксер Енді Руїс хоче знову підкориться велика корона суперважкої ваги.

Про це заявив тренер боксера Едді Рейносо.

"Енді хоче одного - знову стати чемпіоном світу. Руїс вже показав мені, наскільки серйозно він ставиться до свого повернення. Поки я бачу його дисципліну і самовіддачу, яких я очікую від усіх своїх боксерів. Не сумніваюся, що нам знову підкориться велика корона суперважкої ваги", - заявив Рейносо.

Нагадаємо, що Руїс завоював пояси WBA, WBO і IBF в бою проти Ентоні Джошуа 1 червня 2019 року, але в реванші британець повернув всі свої титули.

Раніше, стало відомо коли Руїс повернеться на ринг.