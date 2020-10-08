 Тренер Руїса: Не сумніваюся, що Енді знову стане чемпіоном | Бокс | Champion.com.ua
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Тренер Руїса: Не сумніваюся, що Енді знову стане чемпіоном

Сьогодні 15:55 412 0
Рейносо задоволений підходом мексиканця до тренувань
Тренер Руїса: Не сумніваюся, що Енді знову стане чемпіоном
#Руїс, #Рейносо

Джерело - Fightnews.

Мексиканський боксер Енді Руїс хоче знову підкориться велика корона суперважкої ваги.

Про це заявив тренер боксера Едді Рейносо.

"Енді хоче одного - знову стати чемпіоном світу. Руїс вже показав мені, наскільки серйозно він ставиться до свого повернення.

Поки я бачу його дисципліну і самовіддачу, яких я очікую від усіх своїх боксерів. Не сумніваюся, що нам знову підкориться велика корона суперважкої ваги", - заявив Рейносо.

Нагадаємо, що Руїс завоював пояси WBA, WBO і IBF в бою проти Ентоні Джошуа 1 червня 2019 року, але в реванші британець повернув всі свої титули.

Раніше, стало відомо коли Руїс повернеться на ринг.

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