 Стало відомо коли Руїс повернеться на ринг | Бокс | Champion.com.ua
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Стало відомо коли Руїс повернеться на ринг

Сьогодні 13:40 184 0
Мексиканець визначився з планами
Стало відомо коли Руїс повернеться на ринг
#Руїс

Джерело - vringe.com.

Колишній чемпіон WBA, WBO і IBF Енді Руїс (33-2, 22 КО) не битиметься у 2020 році.

Про це заявив сам боксер.

"Буду битися вже дуже скоро. Нам належить наполегливо потренуватися, і в наступному році я вийду в ринг. Збираюся повністю сфокусуватися на тому, що повинен робити, хоч поки і не знаю, хто стане моїм суперником - мені лише сказали, що є кілька варіантів", - сказав Руїс.

Підготовку до наступного бою перший в історії Мексики чемпіон світу в хевівейті буде проходити в таборі із зоряним співвітчизником Саулем Альваресом.

Енді Руїс в останньому бою в грудні 2018 року одноголосним рішенням суддів програв Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і втратив три титули в суперважкій вазі.

Нагадаємо, Усик підписав контракт на бій з Чісорою.

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