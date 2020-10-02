Кемпбелл: Не відчував, що між мною і Ломаченком була велика різниця у рингу

Джерело - Boxing Social.
Британський боксер Люк Кемпбелл добре виглядав у бою проти чемпіона WBC Franchise, WBA, WBO Василя Ломаченка, який завершився перемогою українця.
Про це заявив сам боксер.
"Якщо говорити відверто, я не відчував, що між мною і Ломаченко була велика різниця в рингу. Я думав, що він дуже розумний, але насправді не відчув якогось відмінності між нами.
У чому він краще за інших боксерів? Назву два елементи: контроль суперника і зміна дистанції", - заявив Кемпбелл.
Поєдинок Ломаченко - Кемпбелл відбувся 31 серпня 2019 року. Тоді українець здобув перемогу рішенням суддів і завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBС.
Бій Ломаченко – Лопес відбудеться 17 жовтня у Лас-Вегасі.
Нагадаємо, Ломаченко втратить статус франчайзингового чемпіона WBC у випадку поразки від Лопеса.