 Ломаченко втратить статус франчайзингового чемпіона WBC у випадку поразки від Лопеса | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко втратить статус франчайзингового чемпіона WBC у випадку поразки від Лопеса

Сьогодні 14:43 259 0
Маурісіо Сулейман прокоментував бій Ломаченко - Лопес
Ломаченко втратить статус франчайзингового чемпіона WBC у випадку поразки від Лопеса
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - tribuna.com.

Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) втратить франчайзинговий пояс WBC в разі поразки від Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Про це розповів президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман.

"Кожне правило потрібно адаптувати і розвивати. В цьому випадку ми отримали запит від команди Лопеса і схвалили його, так що переможець його бою з Ломаченком буде франчайзинговим чемпіоном WBC в легкій вазі.

Якщо Ломаченко програє в цьому бою, то втратить статус франчайзингового чемпіона. Ми говоримо про конкретно цей поєдинок. Нагадаю, що це звання носять тільки Ломаченко і Сауль Альварес.

WBC адаптується, щоб мати можливість розібратися в цій специфічній ситуації, яка практично унікальна", - сказав Сулейман.

Бій Ломаченка - Лопес відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі. 

Нагадаємо, MEGOGO покаже бій між Ломаченком і Лопесом.

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