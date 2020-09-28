Ломаченко втратить статус франчайзингового чемпіона WBC у випадку поразки від Лопеса

Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) втратить франчайзинговий пояс WBC в разі поразки від Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Про це розповів президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман.

"Кожне правило потрібно адаптувати і розвивати. В цьому випадку ми отримали запит від команди Лопеса і схвалили його, так що переможець його бою з Ломаченком буде франчайзинговим чемпіоном WBC в легкій вазі.

Якщо Ломаченко програє в цьому бою, то втратить статус франчайзингового чемпіона. Ми говоримо про конкретно цей поєдинок. Нагадаю, що це звання носять тільки Ломаченко і Сауль Альварес.

WBC адаптується, щоб мати можливість розібратися в цій специфічній ситуації, яка практично унікальна", - сказав Сулейман.