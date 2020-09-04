MEGOGO покаже бій між Ломаченком і Лопесом

Джерело - Чемпіон.
Стрімінговий сервіс MEGOGO в прямому ефірі покаже об'єднавчий бій між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом.
Про це повідомляє пресслужба сервісу.
Поєдинок пройде в ніч на 18 жовтня в Лас-Вегасі.
Гонорар Ломаченка за майбутній поєдинок складе 3,25 мільйона доларів, Теофімо отримає 1,5 мільйона. Об'єднавчий бій міг зірватися через фінансової сторони питання і невдоволення Лопеса, але представникам боксерів вдалося все владнати.
Ломаченко утримує титули WBA і WBO, а також є франчайзинговим чемпіоном WBC. Перемога над Лопесом гарантує українцю статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Лопес виграв титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі в грудні минулого року, перемігши Річарда Ком технічним нокаутом у другому раунді.
Раніше, Хейні заявив, що Лопес лише в Інтернеті крутий.