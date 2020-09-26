Ф'юрі включив Усика в ТОП-5 найкращих боксерів хевівейта

6-7 місце посідають Ділліан Вайт та Олександр Повєткін

У п'ятірку найкращих важковаговиків світу наразі входить український боксер Олександр Усик.

Про це заявив чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі.

"Найкращі суперважковаговики наразі? Я, Вайлдер, Джошуа, Усик, а п'яте місце я віддам або Вайту, або Повєткіну. Вибачте, я хочу змінити список. Я, Вайлдер, Джошуа, Усик, Пулєв. Кубрат поб'є Вайта і Повєткіна. Так що я назву цю п'ятірку, а потім вже йдуть Вайт і Повєткін", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Повєткін вимагатиме бій з Ф’юрі після перемоги над Вайтом.

Раніше Хей розповів, як Вайт може перемогти Повєткіна.