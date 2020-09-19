Хей розповів, як Вайт може перемогти Повєткіна

Британець має накинутися на свого суперника

Британський боксер Ділліан Вайт має використовувати свої фізичні дані під час реваншу з росіянином Олександром Повєткіним.

Таку думку висловив ексчемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей.

"Це ризикований бій. Знаєте, перший поєдинок не здавався таким ризикованим. Кажуть, що удар - це останнє, що втрачає боєць. Повєткіну 41 рік. У Повєткіна за всі ці роки накопичилося багато важких боїв", - заявив колишній боксер.

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"Ділліану слід забути про боксерський поєдинок з цим хлопцем, забути про обмін джебами. Потрібно просто накинутися на нього, як він зробив з Джозефом Паркером. Тоді Вайт використовував свої фізичні дані", - сказав Хей.

Раніше, Хантер заявив, що Вайту рано проводити реванш з Повєткіним.