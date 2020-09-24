Гірн вважає, що Чісора може послати Усика у нокаут

Менеджер вірить в успіх свого співвітчизника

Джерело - Boxing Scene.

Дерек Чісора може перевернути ситуацію в хевівейті з обов'язковими претендентами на титул і здобути перемогу над Олександром Усиком.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Нещодавно ми спостерігали неймовірну перемогу Повєткіна (над Ділліаном Вайтом, - прим.ред.), Який поміняв всю картину в суперваговиках з обов'язковими претендентами, так чому Чісора не зможе зробити це з абсолютом? Я впевнений, що Дерек зробить все, що від нього залежить, щоб здобудуть перемогу. Нас чекає черговий драматичний боксерський вечір", - сказав Гірн.

Нагадаємо, бій Усик - Чісора офіційно призначили на 31 жовтня. Крім того, вже відомо, де відбудеться цей поєдинок.