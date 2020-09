Довгоочікуваний бій в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Дереком Чісорою був офіційно підтверджений.

Про це повідомляє Чісора.

Поєдинок, як і прогнозувалося, відбудеться 31 жовтня. Місце проведення поєдинку не повідомляється, але, скоріш за все, бій відбудеться в Лондоні.

Спочатку бій повинен був відбутися 23 травня, проте був перенесений через пандемію коронавірусу.

Hello @usykaa I’ve been ready for you all year #warchisora pic.twitter.com/tdaT7JQcVl