Джерело - Чемпіон.
Довгоочікуваний бій в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Дереком Чісорою був офіційно підтверджений.
Про це повідомляє Чісора.
Поєдинок, як і прогнозувалося, відбудеться 31 жовтня. Місце проведення поєдинку не повідомляється, але, скоріш за все, бій відбудеться в Лондоні.
Спочатку бій повинен був відбутися 23 травня, проте був перенесений через пандемію коронавірусу.
Hello @usykaa I’ve been ready for you all year #warchisora pic.twitter.com/tdaT7JQcVl— Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) September 23, 2020
Для Усика цей бій стане другим після переходу в суперважку вагу. У першому він 12 жовтня 2019 року достроково переміг американця Чаза Візерспуна.
Чісора свій попередній бій провів на два тижні пізніше - 26 жовтня 2019 року. У четвертому раунді він технічним нокаутом переміг іншого британця, Девіда Прайса.
Нагадаємо, Ф’юрі попросив Усика не битися із Джошуа.