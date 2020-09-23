Бій відбудеться 31 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Довгоочікуваний бій в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Дереком Чісорою був офіційно підтверджений.

Про це повідомляє Чісора.

Поєдинок, як і прогнозувалося, відбудеться 31 жовтня. Місце проведення поєдинку не повідомляється, але, скоріш за все, бій відбудеться в Лондоні.

Спочатку бій повинен був відбутися 23 травня, проте був перенесений через пандемію коронавірусу.

Для Усика цей бій стане другим після переходу в суперважку вагу. У першому він 12 жовтня 2019 року достроково переміг американця Чаза Візерспуна.

Чісора свій попередній бій провів на два тижні пізніше - 26 жовтня 2019 року. У четвертому раунді він технічним нокаутом переміг іншого британця, Девіда Прайса.

Нагадаємо, Ф’юрі попросив Усика не битися із Джошуа.