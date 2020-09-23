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Красюк: Усику необхідно довести, що він справжній супертяж

Сьогодні 20:45 506 0
Олександр Красюк прокоментував наступний бій Олександра Усика
Красюк: Усику необхідно довести, що він справжній супертяж
#Усик

Джерело - sport.ua.

Український боксер Олександр Усик перебуває під тиском перед боєм із Дереком Чісорою.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Бій Усик - Чісора є одним з найбільш очікуваних в суперважкій вазі. Поєдинок повинен був відбутися ще в травні, але я запевняю уболівальників, що очікування того варте.

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Саша знаходиться під великим тиском, йому необхідно показати і довести, що він дійсно може змагатися в суперважкій вазі, що він справжній супертяж.

Чісорі же втрачати нічого і він завжди небезпечний", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Ф’юрі попросив Усика не битися із Джошуа.

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