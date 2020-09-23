Український боксер Олександр Усик перебуває під тиском перед боєм із Дереком Чісорою.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Бій Усик - Чісора є одним з найбільш очікуваних в суперважкій вазі. Поєдинок повинен був відбутися ще в травні, але я запевняю уболівальників, що очікування того варте.

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Саша знаходиться під великим тиском, йому необхідно показати і довести, що він дійсно може змагатися в суперважкій вазі, що він справжній супертяж.

Чісорі же втрачати нічого і він завжди небезпечний", - сказав Красюк.