Усик готовий провести бій з будь-яким титулованим суперником

Українець сподівається на бій з Джошуа

Джерело - Sky Sports.

Колишній чемпіон світу в крузервейті, який нині виступає в суперважкому дивізіоні, Олександр Усик бажає виходити в ринг з будь-яким чемпіоном світу цій ваговій категорії.

Про це заявив сам український боксер.

"Джошуа або Ф'юрі? З будь-яким, у кого є пояс чемпіона світу, і який готовий битися з абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Ми тримаємо Джошуа в розумі, але в боксі все може трапитися", - зазначив Усик.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Усик повинен провести проти британця Дерека Чісори 31 жовтня.

Раніше, промоутер спростував переговори Усика з Повєткіним.