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Промоутер спростував переговори Усика з Повєткіним

Сьогодні 23:28 101 0
Олександр Красюк прокоментував майбутні бої Олександра Усика
Промоутер спростував переговори Усика з Повєткіним
#Усик, #Повєткін, #Красюк

Джерело - tribuna.com.

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) не планує битися з Олександром Повєткіним.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Усик - офіційний претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBO, де чемпіон - Ентоні Джошуа.

У жовтні Усик повинен провести поєдинок проти Дерека Чісори. У разі перемоги, наступний поєдинок Олександра повинен відбудуться проти Ентоні Джошуа, якщо той успішно відстоїть свої титули проти Кубрата Пулєва.

Ми вітаємо Олександра Повєткіна з феєричною перемогою, припускали, що саме він вийде тріумфатором, але навіть гіпотетично не вели розмов про можливий поєдинок двох Олександрів", - розповів Красюк.

Нагадаємо, WBC може призначити бій Повєткіна з Усиком.

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