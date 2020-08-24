Промоутер спростував переговори Усика з Повєткіним

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) не планує битися з Олександром Повєткіним.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Усик - офіційний претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBO, де чемпіон - Ентоні Джошуа.

У жовтні Усик повинен провести поєдинок проти Дерека Чісори. У разі перемоги, наступний поєдинок Олександра повинен відбудуться проти Ентоні Джошуа, якщо той успішно відстоїть свої титули проти Кубрата Пулєва.

Ми вітаємо Олександра Повєткіна з феєричною перемогою, припускали, що саме він вийде тріумфатором, але навіть гіпотетично не вели розмов про можливий поєдинок двох Олександрів", - розповів Красюк.