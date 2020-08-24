Редкач не включив Усика і Ломаченка до ТОП-5 найкращих боксерів України

Джерело - Чемпіон.
Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач до своєї версії ТОП-5 найкращих боксерів з України не включив Олександра Усика і Василя Ломаченка.
Це боксер зробив під час спілкування зі своїми передплатниками в Instagram.
На перше місце Редкач поставив свого друга колишнього чемпіона світу в першій напівсередній вазі Віктора Постола, який на цьому тижні буде битися з Хосе Рамірес.
Далі йде завершив кар'єру Олександр Гвоздик, Денис Беринчик, а замикають ТОП-5 найкращих Тарас Шелестюк та Сергій Дерев'янченко.
Раніше, WBC може призначити бій Повєткіна з Усиком.