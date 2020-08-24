 Редкач не включив Усика і Ломаченка до ТОП-5 найкращих боксерів України | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач не включив Усика і Ломаченка до ТОП-5 найкращих боксерів України

Сьогодні 15:55 386 0
Боксер також не включив в цей рейтинг себе
Редкач не включив Усика і Ломаченка до ТОП-5 найкращих боксерів України
#Редкач, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач до своєї версії ТОП-5 найкращих боксерів з України не включив Олександра Усика і Василя Ломаченка.

Це боксер зробив під час спілкування зі своїми передплатниками в Instagram.

На перше місце Редкач поставив свого друга колишнього чемпіона світу в першій напівсередній вазі Віктора Постола, який на цьому тижні буде битися з Хосе Рамірес.

Далі йде завершив кар'єру Олександр Гвоздик, Денис Беринчик, а замикають ТОП-5 найкращих Тарас Шелестюк та Сергій Дерев'янченко.

Раніше, WBC може призначити бій Повєткіна з Усиком.

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