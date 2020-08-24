WBC може призначити бій Повєткіна з Усиком

Українець і росіянин можуть поборотися за звання обов'язкового претендента на чемпіонський титул

Російський боксер Олександр Повєткін після перемоги нокаутом над Ділліаном Вайтом не повинен мати проблем з вибором наступного суперника.

Про це повідомляє ringpolska.pl.

З одного боку, контракт Повєткіна з Вайтом включав пункт про реванш, який табір британця може активувати найближчими тижнями. Вайт хотів би провести другий бій з Повєткіним в цьому році, росіянин теж згоден на другий бій з британцем, але рішення ще не прийнято.

Інший варіант для росіянина - титул обов'язкового претендента на пояс WBC в суперважкій вазі. Перемога над Вайтом цього не гарантує.

Всесвітня боксерська рада може призначити українця Олександра Усика на бій з Повєткіним. Українець займає друге місце в рейтингу WBC, поступаючись тільки Деонтею Вайлдеру, який очікує свій третій бій з чемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

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