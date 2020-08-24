WBC може призначити бій Повєткіна з Усиком

Джерело - iSport.ua.
Російський боксер Олександр Повєткін після перемоги нокаутом над Ділліаном Вайтом не повинен мати проблем з вибором наступного суперника.
Про це повідомляє ringpolska.pl.
З одного боку, контракт Повєткіна з Вайтом включав пункт про реванш, який табір британця може активувати найближчими тижнями. Вайт хотів би провести другий бій з Повєткіним в цьому році, росіянин теж згоден на другий бій з британцем, але рішення ще не прийнято.
Інший варіант для росіянина - титул обов'язкового претендента на пояс WBC в суперважкій вазі. Перемога над Вайтом цього не гарантує.
Всесвітня боксерська рада може призначити українця Олександра Усика на бій з Повєткіним. Українець займає друге місце в рейтингу WBC, поступаючись тільки Деонтею Вайлдеру, який очікує свій третій бій з чемпіоном Тайсоном Ф'юрі.
Раніше, Гірн назвав дату бою Усик - Чісора.