Чарло: Питання тільки в тому, як я зупиню Дерев'янченка

Американець впевнений в перемозі над українцем

Джерело - Boxing Insider.

Джермалл Чарло впевнений у захисті свого титулу чемпіона світу в середній вазі за версією WBC в бою з Сергієм Дерев'янченком.

Про це заявив сам американець.

"Це один з тих боїв, де фанати не зможуть мені нічого пред'явити за опонента. Питання тільки в тому, як я зупиню Дерев'янченка. Я прийняв цей бій і вже цим відправив всім послання. Налаштовуйтеся на 26 вересня", - заявив Чарло.

Нагадаємо, Дерев'янченко назвав найкращих боксерів середньої ваги.

Раніше повідомлялося, що Дерев’янченко вірить у бій з Альваресом.