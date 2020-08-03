Дерев'янченко назвав найкращих боксерів середньої ваги

Джерело - A.B. Boxing News.
Найкращими боксерами у середній вазі є Сауль Альварес, Геннадій Головкін, Деметріус Андраде і Джермалл Чарлі.
Про це заявив український боксер Сергій Дерев'янченко.
"На мою думку - найкращі боксери в середній вазі, це Канело, Головкін, Андраде і Чарлі. Це топові бійці. У середній вазі виступають дуже потужні хлопці, але мені це тільки на користь.
Мені не важливо, чи буде бій з Чарлі головним або спів-головною подією боксерського шоу. Це буде прекрасний поєдинок. У бою з Чарлі - Коробов, Матвій перші шість раундів виглядав дуже добре, але потім почав трохи втомлюватися, а Джермалл був більш енергійним", - сказав Дерев'янченко.
Раніше, Дерев’янченко вірить у бій з Альваресом.