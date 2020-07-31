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Дерев’янченко вірить у бій з Альваресом

Сьогодні 18:29 1073 0
Сергій Дерев'янченко прокоментував бій із Саулем Альваресом
Дерев’янченко вірить у бій з Альваресом
#Альварес, #Дерев'янченко

Джерело - sportarena.com.

Український боксер Сергій Дерев'янченко впевнений, що коли-небудь проведе бій з Саулем Канело Альваресом.

Про це розповів сам боксер.

"Мені потрібні пояси WBC і IBF. Я двічі бився за титул IBF, але тепер хочу завоювати відразу два пояси. З Чарлі буде важкий бій, він непростий боєць.

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Наш бій з Канело був реальний, думаю, він відбудеться в майбутньому. Але поки я сконцентрований на бою з Чарлі. Мені потрібен його пояс, мені потрібна перемога, а потім буду думати про Канело", - розповів Дерев’янченко.

Нагадаємо, Дерев'янченко може стати священиком після закінчення кар'єри.

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