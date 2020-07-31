Дерев’янченко вірить у бій з Альваресом

Джерело - sportarena.com.
Український боксер Сергій Дерев'янченко впевнений, що коли-небудь проведе бій з Саулем Канело Альваресом.
Про це розповів сам боксер.
"Мені потрібні пояси WBC і IBF. Я двічі бився за титул IBF, але тепер хочу завоювати відразу два пояси. З Чарлі буде важкий бій, він непростий боєць.
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Наш бій з Канело був реальний, думаю, він відбудеться в майбутньому. Але поки я сконцентрований на бою з Чарлі. Мені потрібен його пояс, мені потрібна перемога, а потім буду думати про Канело", - розповів Дерев’янченко.
Нагадаємо, Дерев'янченко може стати священиком після закінчення кар'єри.